Ein positives operatives Ergebnis meldet Photon Energy NV für das erste Quartal 2017. Das Photovoltaik-Unternehmen mit Sitz in Amsterdam führt das vor allem auf den deutlich gestiegenen Umsatz zurück.Photon Energy NV blickt auf das bislang beste erste Quartal der Firmengeschichte zurück. Wie das Photovoltaik-Unternehmen mit Sitz in Amsterdam meldet, hat vor allem ein deutlich gestiegener Umsatz für das bisher erste positive operative Ergebnis (EBIT) in einem ersten Quartal gesorgt. Dank hoher Stromproduktion, neuer Aufträge im Bereich Betriebsführung und Service sowie effektiver Kostenkontrolle ...

