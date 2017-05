Der Gasekonzern Linde will seinen Fusionsvertrag mit dem US-Rivalen Praxair bis spätestens Ende Juni schließen. "Wir sehen uns ... auf einem guten Weg und hoffen, das Business Combination Agreement noch im ersten Halbjahr abschließen zu können", sagte Vorstandschef Aldo Belloni am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München laut Redetext.

