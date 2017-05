Hamburg (ots) - Jens Büchner (47) kocht vor Wut! Seine Verlobte Daniela Karabas (39) hat es bei ihrem Junggesellinnenabschied auf der Hamburger Reeperbahn ordentlich krachen lassen. CLOSER (EVT 10.05.) weiß mehr über den feuchtfröhlichen Abend.



"Ich war mit etwa zehn Freundinnen unterwegs", berichtet Daniela. Nach einer Kiez-Tour feierten die Verlobte von Kult-Auswanderer Jens Büchner und ihr Tross in "Olivias Wilde Jungs", der Bar von Olivia Jones (47). Die Stimmung stieg insbesondere als der attraktive Tänzer Toni (29) in Erscheinung trat. Die Blondine hatte sichtlich Spaß, tanzte und legte auch Hand an. "Es ging hoch her, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen ...", so Toni. Dumm nur, dass die Kameras die ausgelassene Sause festhielten - und Malle-Jens alles lange vor Ausstrahlung zu Gesicht bekam. "Das war echt ein Schock", sagt ein Freund. "Hoffentlich vertragen sich die beiden wieder - und die Hochzeit findet statt. Für Jens war das schon ein harter Schlag, seine baldige Frau so aufgeheizt mit einem anderen zu sehen."



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von CLOSER (Nr. 20/2017, EVT 10.05.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle CLOSER zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion CLOSER, David Holscher, Telefon: 040/3019-2561.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.100 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup