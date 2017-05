Hamburg (ots) - Pöbeln, Lästern, Drohen: Mit ihrem Verhalten schadet "GNTM"-Kandidatin Leticia Wala-Ntuba (18) dem Ruf der Model-Mama. InTouch (EVT 11.05.) zeigt die peinlichen Aussetzer des Nachwuchs-Models.



Eigentlich sollte Heidi stolz auf ihre Mädchen sein können, aber in der aktuellen Staffel fällt eine immer wieder mit ihrem schlechten Benehmen auf: So crashte Leticia ein Dinner-Date ihrer Konkurrentin Lynn mit ihrem Freund Marcel und trank den beiden vor laufenden Kameras ihren Wein weg - direkt aus der Flasche! Und auch mit ihren Läster-Attacken à la "Ich schmeiße dich vom Balkon, wenn du den Job kriegst" und ihrer Null-Bock-Einstellung gegenüber Fotografen sorgt die Ingolstädterin immer wieder für Ärger.



Wie lange Heidi Leticias Krawall-Haltung wohl noch duldet? "So komplizierte Mädchen möchte man eigentlich gar nicht haben", betonte die Moderatorin erst kürzlich. Es wäre also kein Wunder, wenn sie ihre Favoritin schon bald aus der Show kicken würde.



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 20/2017, EVT 11.05.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, InTouch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59675.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup