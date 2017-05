Beim DAX scheint am dritten Tag nach der Frankreich-Wahl wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Bisher zeigt sich der Mai an den Börsen sehr freundlich, der DAX lieferte zuletzt eine Serie von Rekorden. Mit dem Wahlergebnis in Frankreich fällt kurzfristig ein wichtiger Unsicherheitsfaktor weg, nun wird sich zeigen, wie nachhaltig der jüngste Anstieg war. Die schwachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...