Wien - Der Primärmarkt nimmt spürbar Fahrt auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So sei gestern sowohl was Platzierungen betreffe und besonders was Mandatierungen betreffe Hochbetrieb gewesen. Repsol habe eine EUR 500 Mio. schwere Anleihe (sechs Jahre, Baa2/BBB-/BBB) bei MS+35 BP gepreist. Kellog habe (Baa2/BBB/BBB) EUR 600 Mio. mit sechs Jahren Laufzeit bei MS+50 BP platziert. Intesa Sanpaolo (Baa1/BBB-/BBB) habe eine EUR 750 Mio. Additional Tier 1 (Ba3/B+/B+) Anleihe bei 6,25% Kupon gepreist. Der Trigger liege bei CET1 5,125%.

