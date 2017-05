Der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende von 0,21 Euro ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung in Essen ab. Gegenüber dem Vorjahr wird die Ausschüttung damit um 58 Prozent gekürzt. Beim aktuellen Börsenkurs von 7,32 Euro entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,87 Prozent. Die Dividende wird in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...