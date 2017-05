München (ots) -



- "start.ing2017" in Düsseldorf richtet sich an Studierende, Absolventen, Doktoranden und Professionals mit ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund aus Deutschland und der Schweiz - Studenten entwickeln gemeinsam mit Roland Berger eine Strategie für die Mobilität der Zukunft - Bewerbungen für "start.ing2017" sind bis zum 30. Mai 2017 möglich



Auch 2017 veranstaltet Roland Berger wieder seinen Recruiting-Workshop "start.ing". Vom 22. bis 25. Juni werden die Teilnehmer gemeinsam mit erfahrenen Beratern ein Konzept für die Mobilität der Zukunft entwickeln. "start.ing2017" richtet sich an Universitätsstudenten ab dem zweiten Semester sowie Absolventen und Doktoranden technischer Fachrichtungen. Eingeladen sind auch Professionals mit ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund und bis zu zwei Jahren Berufserfahrung. Interessenten können sich bis zum 30. Mai 2017 bewerben unter www.starting.rolandberger.com



"Die Automobilindustrie steht vor dem umfassendsten Wandel in ihrer Geschichte - eine gewaltige Herausforderung für die Unternehmen", sagt Norbert Dressler, Leiter des Automotive Kompetenzzentrums von Roland Berger. "Um sie bei diesem Umbruch zu unterstützen und zu begleiten, braucht es innovative und technisch orientierte Menschen, die die Fähigkeit haben, sich in Produkte, deren Anwendung sowie Entwicklungs- und Produktionsprozesse hineinzudenken. Deshalb suchen wir Ingenieure und Naturwissenschaftler, die sich an zukunftsorientierten Projekten beteiligen wollen - nicht nur in der Autoindustrie, sondern in allen Branchen."



Beratungswelt aus nächster Nähe



Beim Recruiting-Workshop "start.ing2017" erleben die Teilnehmer die Projektarbeit im Beratungsteam realistisch und unmittelbar. Sie können ihr technisches Wissen in der Strategieberatung umsetzen und gewinnen wertvolles Know-how für einen Einstieg in der Beratung an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft. Zusätzliche Trainings bereiten sie auf die Bearbeitung eines konkreten Beratungsauftrags vor. Abschließend präsentieren die Teams ihre Ergebnisse und müssen eine hochkarätige Jury von ihrem Konzept überzeugen. Für das beste Team gibt es als Preis ein Beratungspraktikum bei Roland Berger.



Gemeinsam mit Experten den Blick in die Zukunft wagen



Die Teilnehmer arbeiten an einem konkreten Projektbeispiel und haben während des Workshops die Möglichkeit Experten zu befragen, damit es ihnen leichter fällt, die Prozesse zu verstehen und eine Strategie zu entwickeln. Bei der Projektarbeit machen sich die Teams mit den Methoden der Strategieberatung vertraut. So finden die Teilnehmer heraus, ob sie sich für den Beruf des Unternehmensberaters begeistern können. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet den Studierenden zudem Einblick in die Kulissen des Roland Berger-Büros in Düsseldorf. Dabei können sie Kontakt zu Beratern knüpfen und sich über ihre persönlichen Karriereperspektiven informieren.



Weitere Informationen zu "start.ing2017" in Düsseldorf sowie zur Bewerbung finden Sie unter www.starting.rolandberger.com.



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.



Navigating Complexity



Seit 50 Jahren berät Roland Berger seine Klienten dabei, Veränderungen erfolgreich zu begegnen. Heute und in der Zukunft wollen wir unsere Klienten dabei unterstützen, durch die vielschichtigen wirtschaftlichen, technologischen, politischen und sozialen Komplexitäten unserer Zeit zu navigieren. Mit ihnen gemeinsam entwickeln und verwirklichen wir flexible Strategien, die essentiell für den langfristigen Erfolg sind.



