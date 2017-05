FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.05.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 605 (400) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES BURBERRY TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - TARGET 1550 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 285 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS LANCASHIRE HOLDING PRICE TARGET TO 680 (739) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 3800 (3700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1300 (1275) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 160 (151) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1250 (1155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1075 (930) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS PROVIDENT FINANCIAL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 2770 PENCE - UBS CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 570 (590) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3350 (3200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'BUY'



