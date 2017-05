Hunderttausende Einbrüche zählt die Polizei pro Jahr. Um die Bürger davor zu schützen, setzt der Bund unter anderem auf Zuschüsse für Einbruchschutz. Jetzt sollen höhere Strafen potenzielle Täter zusätzlich abschrecken.

Bei Wohnungseinbrüchen sollen künftig härtere Strafen greifen. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch eine Gesetzesänderung auf den Weg, wonach für den Einbruch in eine "dauerhaft genutzte Privatwohnung" künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr gelten soll. Bislang ist hier ein Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vorgesehen - und in "minder schweren Fällen" eine Strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Künftig soll der Strafrahmen zwischen einem und zehn Jahren liegen. Minder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...