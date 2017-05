München (ots) -



Prime-Mitglieder in München können nun direkt aus den Ladengeschäften lokaler Händler bestellen und bekommen ihre Lieferung mit Amazon Prime Now in einer Stunde oder in einem wählbaren 2-Stunden-Fenster. Zum Start wählen Kunden aus den Sortimenten der Bienen-Apotheken, dem Bio-Supermarkt basic und Kochhaus. In der Bienen-Apotheke finden Kunden eine breite Auswahl von rezeptfreien Medikamenten, apothekenexklusiven Nahrungsergänzungsmitteln, Apothekenkosmetik, sowie alles für die Hausapotheke und rund um das Thema Gesundheit. basic hat Bio-Produkte, darunter Obst und Gemüse, Fleisch, Molkereierzeugnisse sowie Brot und Backwaren im Angebot. Kochhaus bietet neben Feinkost-Lebensmitteln auch Rezeptideen und liefert alle bereits perfekt portionierten Zutaten für ein schmackhaftes Mahl wie beispielsweise Tagliatelle mit gebratenen Rinderfiletspitzen in grünem Malabar-Pfefferrahm oder Süßkartoffel-Kichererbsensuppe mit Butter-Cashews und Oreganocrème in einem Kochset mit, die mit einer passenden Weinauswahl abgerundet werden kann. Im Sommer wird das Rezeptportfolio von Kochhaus zusätzlich um leckeres Grillfleisch und Wildbratwürste ergänzt - zudem gibt es eine Auswahl an feinen Münchner Spezialitäten. Die drei Händler erweitern mit ihren Shops auf www.primenow.de die Auswahl von Amazons schnellstem Lieferservice zum Start um mehrere tausend Produkte.



Um eine Bestellung bei Prime Now zu tätigen, gibt der Kunde einfach auf www.primenow.de oder in der kostenlos für Android und iOS verfügbaren Prime Now-App seine Postleitzahl ein und bekommt anschließend das reguläre Prime Now-Sortiment sowie die in seinem Liefergebiet verfügbaren Shops lokaler Partner wie beispielsweise der Bienen-Apotheke, basic oder Kochhaus angezeigt. Anschließend wählt der Kunde zwischen einer Lieferung innerhalb einer Stunde für 6,99 EUR oder der kostenlosen Lieferung innerhalb eines frei wählbaren 2-Stunden-Zeitfensters von Montag bis einschließlich Samstag. Die verfügbaren Lieferzeiten variieren je nach Händler: In der Bienen-Apotheke von 8 bis 22 Uhr, basic bietet die Lieferung von 8-24 Uhr, Kochhaus liefert von 10-22 Uhr. Der Mindestbestellwert bei Prime Now und in den Shops der Bienen-Apotheke, basic und Kochhaus beträgt jeweils 20 EUR pro Bestellung.



Jede Bestellung in der Bienen-Apotheke wird von einem Apotheker kontrolliert und freigegeben. Zudem stehen die Apotheker während der Öffnungszeiten der Apotheken jederzeit für Fragen der Kunden zur Verfügung: telefonisch unter 089/555830 oder persönlich in einer der 15 Bienen-Apotheken in München (www.bienenapotheke.de).



Kunden in Berlin können ebenfalls über Prime Now direkt in den Läden von basic und Kochhaus einkaufen. Bereits seit letztem Jahr profitieren Prime-Mitglieder in München von Amazons ultraschnellem Lieferservice Prime Now. Die eigenen Shops der lokalen Partner Bienen-Apotheke, Kochhaus und basic nutzen die Lieferinfrastruktur von Prime Now und erreichen dadurch weitere Kunden.



"Kunden nutzen Prime Now, um Artikel des täglichen Bedarfs schnell und einfach geliefert zu bekommen. Das ist insbesondere dann praktisch, wenn man selbst gerade nicht einkaufen gehen kann. Das Sortiment und die Beratung der Bienen-Apotheke stellen eine sinnvolle Erweiterung des bestehenden Sortiments dar. Der Kunde kann sich jetzt sein Heuschnupfenmittel vor einem wichtigen Meeting ins Büro liefern lassen - oder den Erkältungssaft, wenn er zu Hause das Bett hüten muss", so Kai Rühl, der den Prime Now in Deutschland leitet.



Apotheker Michael Grintz, Inhaber der Bienen-Apotheke Laimer Platz, meint: "Unser Motto bei den Bienen-Apotheken ist seit über 20 Jahren: "Wir schwärmen für Ihre Gesundheit!". Gute Beratung in der Apotheke und schnelle Lieferung gehören bei uns selbstverständlich zum guten Service. Daher freuen wir uns umso mehr, dass unsere Produkte nun so schnell und bequem zu den Münchnern kommen. Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft: die kompetente Beratung durch unsere Apotheker und PTA. Wir sind uns sicher, dass unsere Kunden diesen neuen, ultraschnellen Service lieben werden."



Ramin Goo, Geschäftsführer von Kochhaus, sagt: "Nach dem erfolgreichen Start unserer Kooperation mit Prime Now in Berlin freuen wir uns sehr, unsere Kochsets mit Rezepten und perfekt portionierten Zutaten für eine köstliche, ausgewogene Mahlzeit nun auch unseren Münchner Kunden superschnell zur Verfügung stellen zu können und unseren Service noch bekannter zu machen."



basic-Vorstand Stephan Paulke freut sich, mit Prime Now noch mehr Menschen mit biologisch produzierten Produkten beliefern zu können: "Natürlich war es uns ein Anliegen, nach dem Start in Berlin auch in unserer Heimatstadt München diese besonderen Lieferoptionen anbieten zu können. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen in den Genuss unserer hochwertigen Produkte kommen und mit Prime Now erreichen wir nun mehr Kunden in München und Berlin als zuvor."



