Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Gil Ofarim (34), einer der Favoriten in der RTL-Show "Let's Dance", dementiert in der aktuellen GALA (Ausgabe 20/17, ab morgen im Handel) das Gerücht, er sei früher anorektisch gewesen: "Ich hatte eine Zeit lang Probleme, Nahrung zu mir zu nehmen, weil ich eine Fischvergiftung verschleppt habe. Aus Angst vor den Schmerzen hatte ich Angst zu essen. Dadurch habe ich radikal abgenommen und war fast ein Dreivierteljahr krank. Ich war aber nie magersüchtig, hatte nie den Drang anders auszusehen oder mir wehzutun."



Auch mit dem Gerücht, er habe eine Affäre mit Tanzpartnerin Ekaterina, räumt der Musiker auf. "Ganz ehrlich: Meine Frau und ich lachen darüber. Das alles ist einfach nur erfunden."



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de