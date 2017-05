Apples Cash-Cow >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Wie Chevron, Cisco, Merck Co., Nike,... » Mit LiveCode eigene Apps programmieren Der Aktionär Das iPhone bleibt für Apple DIE Cash-Cow! Bei Kosten von 225 Dollar und VK-Preisen ab 834 Dollar (in D) bleibt schon eine Kleinigkeit übrig. Apple Mitglied in der BSN Peer-Group MSCI World Biggest 10 Show latest Report (06.05.2017) Im Dow Jones auf Pos. 1 (bezogen auf YTD %). Platz 1 im Umsatzranking YTD im Dow Jones. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Kalte Progression birgt Sprenggefahr für die Regierung >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Mitterlehner: Mittelstand...

Den vollständigen Artikel lesen ...