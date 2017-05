Superschnelles Internet in Deutschland? Bis heute Fehlanzeige. Es fehlt an Mut und Konsequenz, heißt es in einer Studie des Fraunhofer-Instituts, das sich mit den Ursachen für den stockenden Ausbau beschäftigt.

Deutschland hat beim Bau von superschnellen Glasfaser-Datenleitungen Experten zufolge einen großen Rückstand. "Unambitionierte Ziele, eine fehlende gesamtstaatliche Strategie, unkoordinierte Förderprogramme und fehlender Mut, konsequent auf Glasfasertechnologien zu setzen, sind die Hauptursachen für das Hinterherhinken Deutschlands beim Ausbau des Glasfasernetzes", lautet der am Mittwoch veröffentlichte Befund des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Die Bundesrepublik sei auf der Kriechspur unterwegs. Dabei sei eine leistungsfähige Breitband-Infrastruktur unabdingbar Voraussetzung für die künftige Wettbewerbsfähigkeit.

