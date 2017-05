Anfang April veröffentlichte das US-Marktforschungsunternehmen comScore seine Dezember-Daten für Streaming-Plattformen. Die Daten zeigen, dass in den USA 49 Mio. Haushalte mit Internetanschluss auf die Inhalte mindestens eines Steaming-Dienstes zurückgreifen.



comScore zufolge ist Netflix (WKN:552484) der dominante Player im Markt. Alphabets (WKN:A14Y6F) YouTube und Amazons (WKN:906866) Streaming-Dienst landen auf den Plätzen zwei und drei.



Die nachstehende Tabelle führt verschiedene Streaming-Dienste und ihre Nutzerzahlen in US-Haushalten mit Internetanschluss für den Monat Dezember 2016 an.

Datenquelle: COMSCORE. Tabelle vom Autor erstellt

Obwohl Netflix auf Basis der absoluten Anzahl an Haushalten der größte Streaming-Dienst ist, zeigen die Daten, dass in den USA Sling TV von DISH Network (WKN:A0NBN0) Netflix bei ...

