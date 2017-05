Amazon (WKN:906866) hat in einer Produktkategorie ein Wettrüsten begonnen, das zuvor niemand hatte kommen sehen. Der Erfolg des Echo war so eine große Überraschung, weil Amazon ein nicht-mobiles Gerät in einer mobilen Ära auf den Markt gebracht hatte. Die Tatsache, dass der Echo stationär zu Hause steht ist extrem wichtig, weil damit die Erwartungen der Kunden wieder auf Null gestellt wurden. Der Echo ist immer an und man muss sich auch nicht daran erinnern, ihn wieder aufzuladen.



Aktuell sieht es so aus, als würde Apple (WKN:865985) im nächsten Monat auch in den Markt für virtuelle Assistenten in Lautsprechern eintreten. Aber ...

