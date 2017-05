Der weltgrößte Autobauer Volkswagen (VW) will im laufenden Jahr besser abschneiden als im Vorjahr und mittelfristig wieder mehr Dividende zahlen. Der Konzern stehe finanziell solide da und werde auch dieses Jahr wieder 60 neue Modelle auf den Markt bringen, sagte Vorstandschef Matthias Müller am Mittwoch vor der Hauptversammlung in Hannover.

