HANNOVER (Dow Jones)--Volkswagen-Chef Matthias Müller wirbt auf der Hauptversammlung für den Umbau des Autokonzerns und sieht VW bei der Aufarbeitung des Dieselskandals auf Kurs. VW werde offener für Partnerschaften und setze künftig verstärkt auf alternative Antriebstechnologien. Das Aus für klassische Verbrennungsmotoren sieht Müller deswegen aber nicht. Im Gegenteil: VW investiert in den kommenden fünf Jahren mehr in die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors als in alternative Antriebe.

"Moderne Verbrennungsmotoren bleiben (...) auf absehbare Zeit unverzichtbar", sagte Müller laut Redetext. Bis 2020 will der Wolfsburger Konzern die Motoren um weitere 10 bis 15 Prozent effizienter machen. Bis 2022 sollen rund 10 Milliarden Euro in diese Technologie investiert werden. Der Verbrennungsmotor sei nicht in erster Linie Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, um bezahlbare und nachhaltige Mobilität für viele möglich zu machen.

In alternative Antriebstechnologien hat VW in den vergangenen fünf Jahren rund 3 Milliarden Euro investiert. Diese Summe soll in den nächsten fünf Jahren auf rund 9 Milliarden aufgestockt werden, so Müller.

Müller: VW operativ und finanziell "sehr robust"

Im Gegensatz zur Hauptversammlung des Vorjahres, als VW-Chef Müller erstmals nach Ausbruch des Dieselskandals vor die Aktionäre trat, kann der Manager dieses Mal erfreuliche Geschäftszahlen und Fortschritte beim Umbau vorweisen. "Volkswagen präsentiert sich sehr robust - operativ und finanziell", sagte Müller laut Redetext vor rund 3.000 Aktionären in Hannover. Bei der Aufarbeitung des Skandals sieht sich VW auf Kurs. Bis Herbst sollen alle betroffenen Fahrzeuge umgerüstet werden.

Für das VW-Management spricht trotz der enormen Belastungen aus dem Dieselskandal die operative Entwicklung: Im ersten vollen Jahr nach Ausbruch des Skandals verzeichnete der Konzern 2016 einen Milliardengewinn und profitierte dabei von der breiten Aufstellung mit seinen zwölf Marken. Daher soll auch die Dividende je Vorzugsaktie auf 2,06 Euro von lediglich 0,17 Euro im Jahr davor steigen. Die Ausschüttungsquote liegt damit bei 19,7 Prozent. "Wir verstehen das als Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent", erklärte Müller. "Das ist unser Ziel."

