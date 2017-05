MANNHEIM (dpa-AFX) - SAP -Aufsichtsratschef Hasso Plattner hat bei der Hauptversammlung die hohen Managergehälter des Softwarekonzerns verteidigt. "Die Vorstandsvergütung muss mit Blick auf unsere globalen Konkurrenten international wettbewerbsfähig sein", sagte der SAP-Mitgründer am Mittwoch in Mannheim. SAP konkurriert unter anderem mit US-Konzernen wie Microsoft und Oracle . Aktionäre hatten schon auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr das neue Vergütungssystem von SAP kritisiert, die Zustimmung dazu fiel knapp aus. Da die Grundstruktur der Vorstandsgehälter 2016 aber nicht infrage gestellt worden sei, so Plattner, habe man auch nichts daran geändert. Der britische Investor Hermes und Aktionärsvertreter hatte nun allerdings am Wochenende im "Spiegel" angekündigt, den Aufsichtsrat auf der diesjährigen Hauptversammlung deshalb nicht zu entlasten.

Im Vergütungsbericht ist das Gehalt für SAP-Chef Bill McDermott für 2016 mit knapp 14 Millionen Euro angegeben - damit bekam er mehr als alle anderen Chefs von Dax -Konzernen im vergangenen Jahr. Grund für den Sprung ist vor allem die am Aktienkurs orientierte langfristige variable Vergütung, auf die er allerdings bis zu vier Jahre warten muss./ang/DP/stb

