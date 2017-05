BringCom Incorporated, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen in Entwicklungsländern, gab bekannt, dass es eine vorläufige Vereinbarung zur Übernahme von Datanet.Com, LLC getroffen hat. Der in Uganda und Kenia tätige Netzwerkdienstleister Datanet wurde 1999 gegründet und stellt Netzwerkkonnektivität für Unternehmen sowie sichere und verlässliche Großabnehmer-Zugangsdienste bereit. Datanet schloss sich als erstes Unternehmen in der Region Ostafrika dem MEF Services Interconnect (MEF-SI)-Programm an, das sich zum Ziel gesetzt hat, standardisierte Carrier-Ethernet-Zugangsdienste und -Netzwerke einzurichten. Das Unternehmen führte auch einen über sein Carrier-Ethernet-Netzwerk bereitgestellten EP-LAN-Service zwischen Uganda und Kenia ein, der Filial-Interkonnektivität/Betrieb und LAN-Erweiterungen ermöglicht. In jüngster Zeit gab das Unternehmen bekannt, dass sein Zugangsnetzwerk die MEF CE 2.0 E-Zugangszertifizierung erhalten hat. Indem Datanet MEF-standardisierte/zertifizierte Zugangsleitungen und -dienste sowie standardisierte ENNI-Verbindungen in der Region Ostafrika einführt, trägt es zum Ausbau der globalen Reichweite standardisierter Carrier-Ethernet-Dienste bei. "Die Übernahme von Datanet spiegelt die Strategie von BringCom wider, sein panafrikanisches Carrier-Ethernet-Netzwerk und seine internationalen weltweiten Konnektivitätsdienste weiter auszubauen", so Fabrice Langreney, President und CEO von BringCom. "Seine Investition in der Region versetzt BringCom in die Lage, den hohen Anforderungen von Kunden mit schwierigen Telekommunikationsanwendungen mit wettbewerbsfähigen Diensten nachzukommen." Nach Abschluss der Transaktion erfolgt die Umfirmierung von Datanet zu BringCom Uganda. BringCom hat sich dem Ziel verschrieben, bezahlbare und verlässliche internationale Konnektivitätsdienste für Unternehmen und Behörden in Afrika und dem Nahen Osten bereitzustellen.

Über BringCom

BringCom bietet seit 1992 Konnektivitätslösungen für Firmen- und staatliche Kunden in den USA, der Karibik, Afrika und im Nahen Osten. Das Unternehmen stellt Telekommunikationslösungen an einigen der schwierigsten Orte der Welt bereit und versorgt seine Kunden mit modernsten Kommunikationsverbindungen.

BringCom ist in Sterling im US-Bundesstaat Virginia ansässig. Dort befindet sich auch seine internationale Teleport-Einrichtung und sein Haupt-Glaserfaser-PoP (Point of Presence). Das internationale operative Knowhow zusammen mit weitreichenden Partnerschaften auf lokaler Ebene, die eine Ausweitung der globalen Konnektivitätsdienste des Unternehmens auf Afrika, den Nahen Osten, Europa, die USA und Asien ermöglichen, versetzen BringCom in die einzigartige Lage, verlässliche umfassende Lösungen zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bringcom.com oder wenden Sie sich an Manuel Charpentier, Marketing Director bei BringCom, unter +1 (703) 668 1178; mcharpentier@bringcom.com

Über Datanet

Datanet wurde 1999 gegründet und ist ein Netzwerkdienstleister in privater Hand, der in Uganda und Kenia tätig ist. Zur ersten Riege der regionalen Telekommunikationsbranche in Ostafrika zählend, erweitert Datanet sein MEF CE 2.0-zertifiziertes Netzwerk und führt neue Unternehmensdienste ein. Es steht in dem Ruf, verlässliche sichere Netzwerkdienste für Unternehmenskunden bereitzustellen, die geschäftskritische Anwendungen in Ostafrika betreiben.

Contacts:

BringCom

Manuel Charpentier, Marketing Director

+1 703-668-1178

mcharpentier@bringcom.com