Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen Präsidenten Südkoreas, Moon Jae-in, zu seinem Wahlerfolg am Dienstag gratuliert. "Ich verbinde damit die Hoffnung, dass wir die freundschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern fortsetzen und vertiefen werden", so Merkel am Mittwoch.

Sie freue sich, Moon als ihren Gast auf dem G20-Gipfel in Hamburg im Juli zu begrüßen. Moon hatte sein neues Amt bereits einen Tag nach seiner Wahl angetreten. Er setzt sich für eine Verständigung mit Nordkorea ein. Die vorgezogene Präsidentschaftswahl war nötig geworden, weil die vorherige Präsidentin Park Geun-hye aufgrund eines Korruptionsskandals im März ihres Amtes enthoben worden war.

Sie befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.