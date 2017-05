Berlin (ots) - "Die reine - garantiefreie - Beitragszusage ist von den Arbeitgebern gewünscht und wird auch von den Gewerkschaften im heutigen Zinsumfeld eher als Chance angesehen. Die strikt garantiefreie Definition der Beitragszusage ist fachlich völlig schlüssig und weltweite Praxis. Der vorliegende Gesetzentwurf darf daher nicht verwässert werden," forderte Heribert Karch, Vorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung vor mehr als 800 Betriebsrentenexperten anlässlich der 79. aba-Jahrestagung in Berlin.



"Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz in der aktuellen Entwurfsfassung können alle Stakeholder gewinnen, ohne werden alle verlieren," lautete sein Urteil. Daher müsse das Gesetz unbedingt noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden.



"Die Förderung der bAV wird durch das Gesetz verbessert, aber einfacher wird sie nicht. Sie muss regelmäßig evaluiert und ggf. nachgebessert werden," erklärte Karch.



"Mehr denn je wird es auf die Sozialpartner ankommen. Mit Augenmaß und verantwortungsvoll müssen sie mit ihren neuen Rechten und Gestaltungsmöglichkeiten umgehen. Es dürfen keine closed shop Systeme entstehen," plädierte Karch für eine Öffnung tariflicher Versorgungswerke. Nur so könne die Referenzwirkung wegweisender Tarifmodelle genutzt werden für eine starke Ausweitung der betrieblichen Altersversorgung.



Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sich seit über 75 Jahren unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.



