Die Robert Bosch GmbH betreibt in Waiblingen bei Stuttgart einen Forschungs- und Entwicklungsstandort für Gasoline Systems. Um die bestehenden Kapazitäten zu erweitern, wurde Heinkel Modulbau beauftragt, ein neues Bürogebäude als Mietobjekt zur Verfügung zu stellen. Bosch plant, das Gebäude als Provisorium zwei Jahre lang zu nutzen.



Nur insgesamt 12 Wochen dauerte die Realisierung des 2-geschossigen Bürogebäudes mit einer Gesamtfläche von 1.000 qm zuzüglich eines Werkstattgebäudes von circa 54 qm. Da das Gebäude von Bosch gemietet ist, wurde für die Fassade ein schlichtes Trapezblech gewählt. Die Innenausstattung ist perfekt auf die Anforderungen des Bauherren abgestimmt und bietet optimale Arbeitsbedingungen.



Jochen Daur, Projektleiter Vertrieb Heinkel Modulbau betont: "Unsere Mietgebäude zeigen sich in der Regel mit sichtbarer Rahmenkonstruktion, lackierter Blechfassade und Standardfenstern. Die standardisierte Ausführung hat dennoch nichts mit einem einfachen Baucontainer gemein, denn bei uns gilt der Grundsatz: Ganz egal, ob standardisiertes Mietgebäude oder individuelle Gebäudegestaltung, die Kunden müssen sich wohlfühlen. Sie können sicher sein, dass die Mietgebäude aus hochwertigen, im Werk in Blaubeuren/Alb-Donau-Kreis gefertigten, Raumeinheiten gebaut werden. Schnell verfügbar und äußerst wirtschaftlich. Sie binden kein Kapital und erhalten in kürzester Zeit den Raum, den sie benötigen."



Projektdaten Mietgebäude Robert Bosch GmbH 2-geschossiges Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 1.000 qm Bauzeit: 12 Wochen Werkstattgebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 54 qm Außenfassade mit Trapezblech Innenausstattung: Fermacellplatte, Glasfasertapete, Klimaanlage und Elektroheizung, teilweise abgehängte Decken Nadelvlies-Teppich in den Büro- und Besprechungsräumen PVC-Bodenbelag in den Nebenräumen Dämmung nach EnEV 2014/2 Brandschutz nach F30



Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Jochen Daur Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-13 E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de



Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das junge Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Container-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2015 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de



