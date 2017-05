In einer Druckerei zählen Schnelligkeit und Effizienz: Jede gesparte Minute bedeutet zusätzliche Kapazitäten und damit einen höheren Umsatz. Bei Maschinen, die bis zu 18000 Offsetbögen pro Stunde drucken, ergibt das schnell erhebliche Summen. Unabhängig von der Größe der Druckmaschinen steuern Anwender diese im industriellen Betrieb per Touchscreen, zum Beispiel an dem Leitstand Prinect Press Center XL 2 der Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg).

Dieser schafft mit intelligenten Automatismen und einem ausgeklügelten Datenmanagement die Voraussetzung für einen effizienten Druck: Assistenzsysteme beschleunigen den Auftragswechsel und die automatische Farbkalibrierung durch Farbvoreinstellungskennlinien für unterschiedliche Papiersorten, Farben und Druckbedingungen vereinfacht die Auftragsabwicklung. Überwacht wird der Druckvorgang an einem 65-Zoll-Wallscreen mit Ultra HD-4k-Auflösung (UHD). So lassen sich die Kennzahlen zu komplexen Prozessen auf einen Blick erfassen, was die Rüstzeit um einen Auftrag auf der Druckmaschine einzurichten, verkürzt.

4K-Auflösung als Herausforderung

