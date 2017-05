115,1 Millionen US-Dollar Umsatz verzeichnet Solaredge für das erste Quartal 2017. Der israelische Photovoltaik-Hersteller hat in dieser Zeit Wechselrichter mit insgesamt 455 Megawatt Leistung ausgeliefert.Solaredge-Chef Guy Sella zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2017 optimistisch: "In einem Quartal, in dem der Photovoltaik-Markt in den USA rückläufig ist, haben wir Umsatz, Ertrag und Cashflow gesteigert. Vieles davon ist auf gestiegene Verkäufe in Europa und unsere wachsenden weltweiten Aktivitäten zurückzuführen", sagte der Gründer des israelischen Photovoltaik-Herstellers. ...

