Die Analyse der Versandverpackungen erfolgte ganzheitlich über alle Verpackungs- und Logistikbereiche hinweg, da zwischen den Bereichen fast immer Abhängigkeiten bestehen. In einer Teilanalyse wurde beispielsweise der Nutzungsgrad des Versandvolumens betrachtet. Dieser beschreibt die prozentuale Auslastung der Verpackung mit dem eigentlichen Produkt. Durchschnittlich 65 Prozent (in Einzelfällen bis zu 97 Prozent!) Luft in den Verpackungen, bis 24 Tage Lieferzeit für Lagerartikel mit Versandkosten von null bis knapp 35 Euro und 438 E-Mails rund um die Auftragsabwicklung sind die markantesten Kennzahlen im Rahmen des Praxistests.

Kundenanforderungen im Fokus

Michael Bodemer, Geschäftsführer Thimm Consulting, beschreibt die Anforderungen der Kunden sowie die Ergebnisse des Tests: "Verbraucher, die Produkte online einkaufen, sind in der Regel sehr preisbewusst. Warenwert und Versandkosten müssen daher transparent und stimmig sein. Darüber hinaus erwarten Kunden kurze Lieferzeiten von drei Werktagen. Die Bestellung sollte möglichst in einer Sendung gebündelt werden. Verpackungsgröße und Produkt sollten zusammenpassen und so wenig Füllmaterial wie möglich enthalten. Dahinter steht ein immer stärker werdendes Umweltbewusstsein in der Gesellschaft. Eine leichte Zuordnung des Absenders anhand eines einheitlichen Verpackungsdesigns steht ebenfalls auf der Wunschliste. Damit einher gehen Imagefaktoren, wie eine unbeschädigte Verpackung, klare Etiketteninformationen und das einfache Öffnen der Verpackung ohne Hilfsmittel wie Schere oder Messer. Auch Paketbeilagen sollen in gesunder Relation zum Produkt stehen und Mehrwert stiften. Einfache Rücksendemöglichkeiten unter Einsatz der Originalverpackung sind ebenfalls sehr wichtig für die Kundenzufriedenheit. Mit dem Ziel, das eigene Informationsbedürfnis mit Blick auf die Bestellung zu befriedigen, erwartet der Kunde eine angemessene und gebündelte Kommunikation, wie beispielsweise eine kurzfristige Bestellbestätigung, eine Sendungsnummer zur Verfolgung der Lieferung und die Rechnung."

Um besser zu verstehen, wo Wunsch und Wirklichkeit auseinandergehen, haben die Experten die Kundenanforderungen den Ergebnissen des Praxistests gegenübergestellt. Die zwölf Testprodukte lagen preislich zwischen 0,99 Euro für einen Eyeliner und 59,00 Euro für eine Notebooktasche. In sechs von 35 Onlineshops war die Bestellung versandkostenfrei. In den anderen 29 bezalten die Tester im Durchschnitt 61 Prozent des Warenwertes an Versandkosten. 13 Shops verlangten ab einem bestimmten Bestellwert keine Versandkosten. Die Lieferzeiten bewerteteten die Tester größtenteils positiv. Bei den 100 Bestellungen dieses Praxistests wurden ausschließlich Produkte ausgewählt, die ab Lager verfügbar waren. 61 Prozent ...

