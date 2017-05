Hamburg (ots) - Der Schauspieler Stellan Skarsgård hält die Familie mit gutem Essen zusammen. Der 65-Jährige ist zum zweiten Mal verheiratet und Vater von acht Kindern zwischen drei und 38 Jahren, die wie er alle in Stockholm leben. "Das Tollste ist für mich, für alle zu kochen", so der schwedische Star in der aktuellen BRIGITTE WOMAN (ab heute im Handel). Ein- oder zweimal in der Woche esse die Familie zusammen, manchmal seien alle da, manchmal nur ein paar: "Das ist eine gute Methode, um seine Kinder zu treffen, denn wenn man ein guter Koch ist, kommen sie." Stellan Skarsgård ist ab 11. Mai im neuen Film des Regisseurs Volker Schlöndorff im Kino zu sehen: In "Rückkehr nach Montauk" spielt er an der Seite von Nina Hoss einen älteren Mann, der sich in eine 20 Jahre jüngere Frau verliebt.



