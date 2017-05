Neuss (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab sofort steht Ihnen in der dpa-Bilddatenbank neues Bildmaterial von 3M zur Verfügung.



Die Pressebilder können in folgenden Bilddatenbanken und Fotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:



http://www.picture-alliance.com http://www.picturemaxx.com http://www.presseportal.de/nr/13650?keygroup=bild



OTS: 3M Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13650 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13650.rss2



Pressekontakt: Anja Ströhlein Tel.: 02131 14-2854 Fax: 02131 14-3470 E-Mail: astroehlein@3M.com



3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss +49 2131 14-0



Internet: www.3M.de https://twitter.com/3MDeutschland https://www.facebook.com/3MDeutschland