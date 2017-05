-------------------------------------------------------------- Zur vollständigen Umfrage http://ots.de/A8VYk --------------------------------------------------------------



Trotz einiger Unruhe durch den Brexit und die Trump-Präsidentschaft bleibt das Interesse deutscher Au-pairs an Großbritannien und den USA ungebrochen. Nach Deutschland kamen 2016 rund 13.000 Au-pairs aus dem Ausland, das waren noch einmal 1.000 mehr als im Jahr davor.



Die Umfragestudie "Au-pairs in Deutschland und weltweit" des Au-pair-Versicherers Dr. Walter stellt aktuelle Daten und Informationen zu Au-pairs und Gastfamilien vor. Rund 7.000 und damit mehr als die Hälfte der Au-pairs kamen aus Europa. Mit einem Visum kamen weitere rund 6.000 Au-pairs, viele davon aus der Ukraine, aus Georgien, Nepal, Tansania und Kolumbien. Junge Deutsche steuerten am liebsten die USA, Australien und Neuseeland an. In Europa sind Großbritannien, Frankreich, Irland und Spanien die beliebtesten Länder.



Einflüsse von Brexit und Trump



Sowohl der Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union als auch die Präsidentschaft von Donald Trump werden wohl negative Auswirkungen auf die lange Au-pair-Tradition in beiden Ländern haben. Das glauben zumindest zwei Drittel der vermittelnden Agenturen. Nationalistische Bewegungen vertragen sich nicht gut mit dem Grundgedanken von Au-pair.



Au-pairs wollen in die Städte



Die meisten Au-pairs hatten ihre vorübergehende Heimat in Südbayern, Baden-Württemberg und im Rhein-Main-Gebiet. Es sind nicht mehr nur die Besserverdienenden - auch Normalverdiener-Familien nehmen mittlerweile gerne ein Au-pair auf. Allerdings haben Gastfamilien in ländlichen Regionen oft Probleme, ein Au-pair zu finden; die meisten Au-pairs zieht es in die Metropolen, weil sie dort die kulturellen Angebote nutzen und auf viele andere junge Leute treffen wollen.



Mehr männliche Au-pairs und Alleinerziehende



Mittlerweile sehen immer mehr junge Männer einen Au-pair-Aufenthalt als Bereicherung für die persönliche Entwicklung. Auch Gastfamilien und gerade alleinerziehende Mütter, die ein Au-pair aufnehmen, schätzen inzwischen häufiger eine männliche Kinderbetreuung. So ergeben sich neben der klassischen Vater-Mutter-Kind-Familie oft ganz neue Lebensgemeinschaften.



