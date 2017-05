Unterföhring (ots) -



Promis mit Problemen und eine (Er)Schrecksekunde. Männerrunde in der zweiten Ausgabe von "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" am Freitag, 12. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1: Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Fernsehkoch Nelson Müller und Comedian Bürger Lars Dietrich testen ihr Schulwissen in der unterhaltsamsten Doppelstunde Deutschlands gegen die Schülerauswahl von Luke Mockridge. Dabei bringen die Kids die Promis ein ums andere Mal an ihre Grenzen: Erkennt Koch Nelson Müller die richtigen "Beeren"? Schießt Schüler Henry Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg an der Mini-Sutu-"Torwand" ab? Und welcher Promi beweist beim "Tiere tasten" Fingerspitzengefühl?



Für die (Er)Schrecksekunde der Show sorgt einmal mehr "Professor" Konrad Stöckel mit einem Chemie-Experiment: Was passiert, wenn man eine mit flüssigem Stickstoff gefüllte, verschlossene Plastikflasche in eine Wassermelone steckt? Am besten Luke Mockridge fragen! Der warnt im Vorfeld: "Wer sich Konrad einlädt, muss produktionsversicherungs-technisch eine Schippe drauflegen. Der hat es echt krachen lassen."



Die Schüler für die zweite Folge "LUKE! Die Schule und ich" scoutet Luke Mockridge an der Pestalozzi Grundschule Raunheim, der größten Grundschule Deutschlands, sowie der Gesamtschule Berger Feld Gelsenkirchen, die unter anderem die Fußball-Weltmeister Manuel Neuer, Mesut Özil und Julian Draxler besuchten.



"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" am Freitag, 12. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1



