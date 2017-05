Hamburg (ots) -



GEO WISSEN widmet sich in seiner aktuellen Ausgabe dem Thema Konflikten. Ob in der Schule, der Partnerschaft oder der Familie, am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis: Wo Menschen aufeinandertreffen, flammt von Zeit zu Zeit Streit auf. Doch wie gelingt es, Kontroversen auszutragen, wie, eine Eskalation zu vermeiden? Wie finden wir nach einer Fehde wieder zueinander? Und warum ist Streit manchmal die beste Lösung? Diesen Fragen geht GEO WISSEN "Die Kunst zu streiten" nach und lässt erfahrene Konfliktforscher und professionelle Vermittler zu Wort kommen.



Der renommierte Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun erklärt, dass zu einem klugen Umgang mit Konflikten auch Diplomatie, Takt und Distanz gehören. Und die Sozialpsychologin Barbara Krahé, designierte Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für Aggressionsforschung, beschreibt, weshalb Wut auch nützlich sein kann.



Zur Einschätzung der eigenen Konfliktfähigkeit präsentiert das Magazin ein umfangreiches Dossier mit vier wissenschaftlich fundierten Selbsttests. Mit ihrer Hilfe lassen sich die eigenen sozialen Kompetenzen erkunden und das eigene Verhalten bei Konflikten am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft einschätzen. Zudem bieten sie hilfreiche Tipps für den Umgang mit Konfliktsituationen.



GEO WISSEN "Die Kunst zu streiten" (Nr. 59) erscheint heute, hat einen Umfang von 164 Seiten und kostet 9,50 Euro. Das Heft inklusive DVD "Gelassenheit lernen: Wie Meditation uns hilft, besser mit Konflikten umzugehen" ist für 16,50 Euro erhältlich.



