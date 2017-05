Hamburg (ots) - Balance-Akt für die prominenten Protagonisten von GALA.DE: Stehen sie sonst selbst im Mittelpunkt der Top-News, wechseln sie diese Woche für einen Tag die Seite und übernehmen den Chefredaktions-Stuhl von Doris Brückner bei GALA.DE. In den Konferenzen entscheiden sie über die Themen und Geschichten des Tages und gestalten den Redaktionsalltag nach ihren Vorstellungen.



Wie das aussehen kann, zeigte Schauspielerin Wolke Hegenbarth am Montag. Bereits in der Morgenkonferenz übernahm sie das Zepter und suchte ihre Themen des Tages heraus, die sie dann auch weiter betreute. Ihre Lieblingsstorys wurden auf GALA.DE mit einem Herz und ihrer Unterschrift gekennzeichnet veröffentlicht. In einem Facebook-Live-Video hat die Schauspielerin zusammen mit ihrer Yogalehrerin und der Redaktion zu einer Yoga-Stunde für alle eingeladen. In einem Video-Interview spricht sie außerdem über ihr soziales Engagement, Heimat und Liebeskummer.



Doris Brückner, Chefredakteurin GALA.DE: "Ich bin gespannt, was unsere Prominenten sich im Laufe der Woche als Gast-Chefredakteure so alles einfallen lassen, wie viel Gespür sie für Themen entwickeln und was ich mir vielleicht auch noch abgucken kann. Ich verspreche mir für beide Seiten jeweils mehr Verständnis, einen neuen Blickwinkel und Einblick in die jeweils anderen Bedürfnisse."



Weitere Gast-Chefredakteure sind in den kommenden Tagen Bloggerin Milena Le Secret, Sebastian Pannek & Clea Lacy (aktuelles Bachelor-Paar), Anna Hofbauer (Musicalstar und Ex-Bachelorette), Sängerin Kate Hall, Anne Menden (GZSZ) und Hana Nitsche (Model).



