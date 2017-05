Bei einem Anti-Terror-Einsatz hat die Bundesanwaltschaft mehrere Wohnungen in vier Bundesländern durchsuchen lassen. Grund dafür seien Ermittlungen wegen möglicher Mitgliedschaften in der Terrormiliz IS.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...