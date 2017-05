Die Dieselkrise hat Volkswagen immer noch fest im Griff. Doch auch der laufende Konzernumbau belastet den Autobauer. Auf der Hauptversammlung muss sich die Konzernführung den Aktionären stellen. Der Liveblog.

Der Vergleich in den USA steht, die Gewinne sprudeln wieder bei Volkswagen - Europas größter Autobauer ist dennoch weit davon entfernt, "Diesel-Gate" hinter sich zu lassen. Denn der Betrug bei Abgaswerten von Millionen Autos bleibt allgegenwärtig bei der Hauptversammlung des Autobauers an diesem Mittwoch. Vorstandschef Matthias Müller und Chefaufseher Hans Dieter Pötsch müssen sich ihren Aktionären stellen. Die Ereignisse im Liveblog.

+++ Pötsch: Dieselkrise ist noch nicht vorbei +++

Volkswagen hat zwar einen großen Teil der Dieselkrise hinter sich gelassen, doch erledigt ist die Affäre damit noch lange nicht. "Die Dieselkrise hat das Jahr 2016 noch maßgeblich geprägt", sagt VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch.

+++ Müller: Volkswagen will elektrisch werden +++

Volkswagen will in den kommenden Jahren zu einem durch und durch elektrisch geprägten Konzern werden. Das Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren rund drei Milliarden Euro in alternative Antriebstechnologien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...