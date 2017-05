MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch in Bayern wünscht sich nach einer Umfrage der IG Metall eine große Mehrheit der Beschäftigten in der Branche weiterhin gesetzlich geschützte Ruhe- und Höchstarbeitszeiten. 96 Prozent der Befragten hätten sich dafür ausgesprochen, dass es auch in Zukunft ein Arbeitszeitgesetz mit einem "Recht auf Abschalten" gebe, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in München mit. An der Umfrage beteiligten sich mehr als 144 000 Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie.

90 Prozent der Befragten sind demnach für ein gesetzlich garantiertes Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. 84 Prozent befürworten eine finanzielle Unterstützung, wenn Beschäftigte für Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder Weiterbildung die Arbeitszeit reduzieren.

"Das Votum der Beschäftigten ist eindeutig. Die Menschen wollen bessere Voraussetzungen, um ihre Arbeit mit ihrem Privatleben vereinbaren zu können", erklärte IG-Metall-Bezirkschef Jürgen Wechsler. Am 22. Mai sollen die detaillierten Ergebnisse bei einer Pressekonferenz in München vorgestellt werden. Die IG Metall will die Arbeitszeit zum Schwerpunkt der kommenden Tarifrunde machen./csc/DP/stb

