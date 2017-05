Die Baader Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Rückversicherer sei zwar ordentlich in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Mittwoch. So habe das operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen. Allerdings rechtfertige die überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite nur zum Teil die weiterhin hohe Bewertung der Aktien im Branchenvergleich./la/fbr

AFA0037 2017-05-10/12:08

ISIN: DE0008402215