Wien - Die überraschende Entlassung des FBI-Chefs Comey durch US-Präsidenten Trump hat einmal mehr die derzeitige Unberechenbarkeit der US-Politik verdeutlicht und auch an den Märkten für etwas Nervosität gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Datenseitig stehe heute jedoch die Eurozone im Blickpunkt. So würden in Frankreich und Italien die Industrieproduktionszahlen für den Monat März veröffentlicht. Besonders im Falle Frankreichs erwarten die Analysten der RBI einen deutlichen Anstieg im Vormonatsvergleich. Nichtsdestotrotz dürfte die Industrieproduktion in beiden Fällen im gesamten ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen sein. Dies sei auf die merklichen Rückgänge (% p.m.) zu Jahresbeginn zurückzuführen. Beachtung finden dürfte auch die heutige Rede des EZB-Präsidenten Draghi vor dem niederländischen Parlament.

