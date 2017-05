Unterföhring/Köln (ots) - Bei ihrem gemeinsamen Auftritt auf der diesjährigen ANGA COM in Köln präsentieren die drei SES-Tochterunternehmen ihre spezifischen Stärken bei der Vermarktung und Verbreitung von Video-Content. Das gemeinsame Ziel: Kunden das Leben zu erleichtern.



Bestes Fernsehen soll für Sender wie für Zuschauer so einfach wie möglich sein. Das ist der gemeinsame Nenner des Auftritts von MX1, Astra und HD+ auf der diesjährigen ANGA COM vom 30. Mai bis 1. Juni 2017 in Köln. Die drei Tochterunternehmen des weltweit führenden Satellitenbetreibers SES aus Luxemburg decken das komplette Spektrum ab: Inhalte komfortabel aufbereiten, verbreiten und genießen. Astra garantiert hohe Reichweiten und große Bandbreiten, die den Einstieg in neue Trends wie Ultra HD und Virtual Reality ermöglichen. MX1 bietet die technische Platform zur globalen Vermarktung linearer und non-linearer Inhalte mit hochoptimierten Content-Management-Lösungen für Video-Inhalte, ergänzenden Mediendiensten sowie Distributionsleistungen. Und HD+ ist das Paradebeispiel für ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit brillanten HD-Bildern, von dem Sender, Hersteller, der Handel und nicht zuletzt die Zuschauer profitieren, indem sie ganz einfach das vollkommene TV-Erlebnis genießen. Der Gemeinschaftsstand der drei Firmen steht daher auch unter dem Motto "Einfach mehr Fernsehen erleben" und ist in Halle 8, Stand R10 zu finden.



Astra setzt auf UHD-Kompetenz und adressiert verstärkt die Wohnungswirtschaft



Der Markt für ultrahochauflösendes Fernsehen gewinnt an Dynamik. Ende 2016 standen rund drei Millionen UHD-Geräte in den deutschen Wohnzimmern; bis Ende 2017 sollen laut Gesellschaft für Consumer & Home Electronics gfu nochmals 2,6 Millionen dazu kommen. Bereits sechs Ultra-Sender sind über Astra "on air". Auf der diesjährigen ANGA COM stellt Astra folgerichtig das Thema in den Mittelpunkt seines Auftritts. Christoph Mühleib, Vice President Sales und Marketing SES, zuständig für die Vermarktung von Astra und MX1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Ultra HD ist definitiv eine der wichtigsten TV-Innovationen unserer Zeit. Um Ultra HD-Programme einem großen Publikum zur Verfügung zu stellen, ist die Übertragung über Satellit sicherlich die effizienteste Lösung. Der Satellit kennt keine Bandbreitenengpässe. Die Aufschaltung der ersten echten Ultra HD-Sender im Regelbetrieb via Astra beweist dies eindrucksvoll."



Große Bandbreiten erfordert auch die Übertragung von Virtual Reality-Formaten und 360°-Video - etwa Sport-Events, Konzerte oder Live-Shows. Dass der Satellit als Verbreitungsweg erste Wahl ist, zeigt Astra gemeinsam mit MX1 und HD+ im Rahmen einer Live-Demo: Das Panorama-Signal eines Konzerts der Berliner Philharmoniker wird direkt über Astra 19,2 Grad Ost an den Messestand gesendet. Zuschauer können auf einem Ultra HD-Bildschirm einen Blickwinkel auswählen, heran- und herauszoomen, das Bild auf dem TV-Bildschirm mit einer einfachen Fernbedienung drehen oder per Head Mounted Display genießen. Christoph Mühleib: "Gerade bei neuen Themen wie Ultra HD und Virtual Reality können wir die Vorteile des Verbunds von Astra und MX1 unter einem Dach ausspielen und Zuschauern mit wenig Aufwand innovative Fernseherlebnisse ermöglichen."



Verstärkt im Fokus steht bei Astra die Wohnungswirtschaft und die Ansprache von Installationsbetrieben, die eine wichtige Mittlerfunktion bei der Medienversorgung innehaben. Vor diesem Hintergrund hat Astra den Bereich Wohnungswirtschaft auf seiner Website neugestaltet und einen separaten Mitgliederbereich ausschließlich für Installateure integriert (www.astra.de/wowi). Auf dem Gemeinschaftsstand ist den Installateuren eine eigene Informationsfläche gewidmet. Hier werden auch die Gewinner des Wettbewerbs für innovative Sat-Antennen-Designs vorgestellt, den SES durchgeführt hat.



Premiere: Erster Auftritt von MX1 bei der ANGA COM



Maximalen Wert aus Video- und Medieninhalten schöpfen - das ist die Mission von MX1. Das Unternehmen ist 2016 durch die Fusion von RR Media und SES Platform Services entstanden und präsentiert sich in diesem Jahr erstmals dem internationalen Fachpublikum auf der ANGA COM. MX1 stellt unter anderem seine innovative Service-Plattform "MX1 360" vor, die das gesamte Produkt-Paket für Video- und Mediendienstleistungen bündelt. Um den steigenden Anforderungen von Sendern, Rechteinhabern und Kunden aus dem Sportbereich zu begegnen, hat MX1 der Plattform neue Features hinzugefügt. Diese umfassen beispielsweise Lösungen, die den Zugang zu Inhalten und Metadaten in Echtzeit ermöglichen, um Clips und Videos redaktionell schnell und effizient für die Ausstrahlung und die Online-Verbreitung aufbereiten zu können. Speziell für Sportredakteure ist dies aufgrund der oft kurzen Reaktionszeiten bei Live-Übertragungen ein wichtiges Tool. Außerdem gibt es einen neuen Service, der Rechteinhabern die Möglichkeit bietet, ihre Inhalte auf einer gesicherten Plattform zu sichten und zu verwalten, um sie vor der Freigabe zu schützen. Und schließlich bietet MX1 360 nun auch eine Lösung zur Workflow-Optimierung bei Synchronisation und Lokalisierung von Videos an, die die Reichweite und Monetisierung der Inhalte steigert.



Sophie Lersch, Chief Customer Experience Officer von MX1 "Wir freuen uns sehr darauf, unser Service-Portfolio dem internationalen Fachpublikum in Köln vorzustellen. Gerade "MX1 360" bietet Kunden fantastische Möglichkeiten, Inhalte ganz einfach zentral zu verwalten, auszuliefern und zu vermarkten. Wir bringen Video-Content in SD, HD, 4K und UHD an jeden Ort der Welt - via Satellit, Kabel und Internet, auf jeden Screen, ob zu Hause, oder mobil. Wir können unseren Kunden wirklich End-to-End-Lösungen aus einer Hand für ihre digitalen Geschäftsmodelle garantieren."



HD+ präsentiert Produktinnovationen



Die TV-Nutzung ändert sich rasant: Während im Wohnzimmer zum Beispiel Fußball auf dem großen TV-Screen läuft, haben die Kinder vielmehr Lust auf ein ganz anderes Programmangebot, dass sie auf einem anderen Gerät sehen möchten. Mit HD+ ExtraScreen präsentiert HD+ auf der ANGA COM 2017 einen einfachen Service, mit dem Zuschauer im gesamten Heimnetzwerk - egal, ob in der Küche, im Garten oder im Badezimmer - auf Smartphone oder Tablet in HD-Qualität und ohne zusätzliche Kosten fernsehen können. Anders als bei bisherigen SAT-IP-Lösungen können mit HD+ ExtraScreen auch verschlüsselte HDTV-Programme über Satellit verteilt werden. Als erster Satelliten-Receiver unterstützt der HUMAX UHD 4tune+ den Service, weitere Hersteller sollen folgen.



Außerdem stellt HD+ eine neue Empfangsmöglichkeit vor: Mit dem HD+ TVkey können viele aktuelle Samsung-UHD-/SUHD-TV ganz bequem das HD+ Sender-Paket empfangen. Besitzer entsprechender Modelle können den HD+ TVkey via USB mit dem TV-Gerät verbinden und HD+ sechs Monate lang kostenlos testen. Anders als bei HD+ Receivern oder dem HD+ Modul wird zur Entschlüsselung keine HD+ Karte benötigt. Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der HD PLUS GmbH: "Zusammen mit den Satellitenhaushalten in der kostenlosen HD+ Testphase nutzen derzeit knapp drei Millionen Haushalte HD+. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass eine bessere Bildqualität das Fernseherlebnis steigert. Immer mehr Menschen sind bereit, für diese zusätzliche Qualität zu zahlen. Gleichzeitig bieten wir mit HD+ ExtraScreen und dem HD+ TVkey einfache Lösungen an, die den Zugang und die Nutzung von TV erleichtern und damit ganz nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen sind. Das alles birgt großes Potenzial für alle Partner - seien es Hersteller, Sender oder Händler. Die ANGA COM bietet eine optimale Gelegenheit, um mit unseren Partnern Wege zu diskutieren, um das Potenzial von HD+ voll auszuschöpfen."



Über Astra Deutschland



Die Astra Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, der weltweit führende Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Astra Deutschland verantwortet die Vermarktung und den Vertrieb der SES Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt Astra ohne monatliche Anschlusskosten inzwischen rund 300 Programme in deutscher Sprache, davon derzeit über 90 in HD-Qualität.



65 Prozent der Satelliten-Haushalte in Deutschland schauen inzwischen bereits hochauflösendes Fernsehen. Astra ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2016 empfingen in Deutschland 17,6 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de. Folgen Sie uns auf Facebook und YouTube!



Über MX1



MX1 ist ein führender globaler Mediendienstleister und hundertprozentige Tochtergesellschaft von SES (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG). Als weltweit erstes globales Mediennetzwerk verwandelt MX1 Inhalte in ultimative Zuschauererlebnisse für ein internationales Publikum. MX1 bietet seinen Kunden das komplette Spektrum an hochoptimierten Content Management-Lösungen für Video-Inhalte, ergänzende Mediendienste sowie Distributionsleistungen. Mit 16 Büros weltweit und 6 globalen hochmodernen Medienzentren, verbreitet MX1 insgesamt über 2.750 TV-Kanäle, verantwortet das Playout von über 500 Sendern und liefert aufbereitete Inhalte an mehr als 120 führende Video-On-Demand Plattformen. Jeder Kunde hat die Möglichkeit Milliarden von Menschen rund um den Globus zu erreichen. Mehr Informationen unter www.mx1.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube!



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



