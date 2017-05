PARIS (dpa-AFX) - Die Konjunkturaussichten im OECD-Raum sind im März unverändert geblieben. Der von der OECD erhobene Frühindikator CLI stagnierte bei 100,1 Zählern, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Mittwoch in Paris mitteilte. Der Indikator deute weiterhin auf ein stabiles Wachstum im OECD-Raum hin, kommentierte die OECD. In Kanada und Deutschland ziehe die Konjunktur an.

Land März Vormonat OECD 100,1 100,1 Eurozone 100,4 100,4 Deutschland 100,7 100,6 Frankreich 100,5 100,5 Italien 100,2 100,2 UK 99,7 99,7 USA 99,8 99,8 Japan 100,1 100,1 G7 100,1 100,0

(in Punkten)

