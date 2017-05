Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen für das erste Quartal von 616 auf 640 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz besser als erwarteter Resultate habe er seine Schätzungen in der Summe mehr oder weniger unverändert belassen, schrieb Analyst David Lock in einer Studie vom Mittwoch. Das Bewertungsmodell für die britische Bank habe er nun aber an die neu strukturierten Geschäftsbereiche angepasst./tih/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2017-05-10/12:25

ISIN: GB0005405286