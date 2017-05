Die Steuerfahnder haben unangemeldete Niederlassungen deutscher Firmen auf Malta entdeckt, so Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans. Ein anonymer Informant hatte Daten von über zehntausend Firmen angeboten.

Die nordrhein-westfälischen Steuerfahnder sind nach Angaben von Landesfinanzministers Norbert Walter-Borjans (SPD) mutmaßlicher Steuerhinterziehung deutscher Firmen über unangemeldete Niederlassungen in Malta auf der Spur. Der Wuppertaler Steuerfahndung sei am 26. April unentgeltlich von einem anonymen Informanten ein Datenträger angeboten worden mit Angaben über 60.000 bis 70.000 Firmen auf Malta, hinter denen ausländische Eigentümer und Steuerpflichtige stünden, sagte Walter-Borjans am Mittwoch in Berlin. Bei 1700 bis 2000 dieser Firmen gebe es Bezüge zu deutschen Konzernen und Investoren. "Es sind auch Niederlassungen von großen deutschen Konzernen darunter", ergänzte er, ohne Namen zu nennen. Es gebe "hohe Verdachtsmomente", das viele dieser Firmen in Malta allein ...

