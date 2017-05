Programmierbare Roboter und autonome Maschinen gehören zu den bedeutendsten Technikthemen der kommenden Jahre. Ihre Fähigkeiten nehmen mit rasender Geschwindigkeit zu und die Anwendungsfelder jenseits von monotonen Fließbandarbeiten werden ständig ausgebaut. Hier will auch Siemens (WKN:723610) ein gewichtiges Wörtchen mitreden und das könnte ein großes Geschäft werden.

Die Roboter kommen

Roboter im täglichen Arbeitseinsatz waren bisher vor allem als programmierbare kräftige Mehrachsenarme bekannt, die in fortschrittlichen Fabriken schwierige Arbeiten wie Schweißen, Bohren, Kleben oder Beschichten übernehmen. Die kleineren Geschwister bestücken in Windeseile Leiterplatten oder verrichten andere Präzisionsarbeiten. Außerhalb der Fließbandproduktion gab es lange Zeit kaum Einsatzfelder für Roboter, obwohl die menschenähnlichen Versionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...