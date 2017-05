Schnell wachsender Event-Management-Cloud-Software-Anbieter bereit, Wachstum zu beschleunigen und den globalen Events- und Veranstaltungsort-Beschaffungsmarkt digital zu verwandeln

etouches, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Event-Management-Software und Beschaffungslösungen, gab heute bekannt, dass er von HGGC, einer führenden mittelständischen Private-Equity-Gesellschaft, übernommen wurde. Die Investition von HGGC wird dazu beitragen, dass etouches sein Geschäft erheblich erweitert und weiter in seine marktführende Cloud-Plattform investiert, um einen größeren Anteil am 6 Milliarden US-Dollar Event-Management-Software- (EMS) und Veranstaltungsort-Beschaffungsmarkt zu gewinnen.

Die End-to-End-Plattform von etouches bietet Event-Management- und Veranstaltungsort-Beschaffungslösungen für eine breite Palette von Kunden weltweit in allen wichtigen vertikalen Marktsegmenten, die ein breites Spektrum an Event-Management- und Datenanforderungen sowie -komplexitäten ansprechen. Die hochmoderne Cloud-Plattform vereint Hotel- und Veranstaltungsort-Beschaffung, Event-Marketing und -Content, Registrierung und Logistik, Engagement und Mobil sowie Datenanalytik und ROI-Lösungen. etouches verfolgt einen daten- und analytikorientierten Ansatz für Echtzeit-Einblicke, Kundenbindung und intelligente Lösungen für mehr als 1.300 globale Kunden wie Lufthansa, Dell, IKEA, Volkswagen/Audi, Ticketmaster, BNP Paribas, National Australia Bank, Mary Kay, Mazda und NPR. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Belgien, Australien, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

"Wir freuen uns sehr, mit HGGC zusammenzuarbeiten, während wir unser Angebot weiter ausbauen und den großen Leerraum auf dem Markt nutzen", sagte Oni Chukwu, CEO von etouches. "Die Erfahrung des HGGC-Teams in der Marketing-Technologie bietet ihnen ein sehr anspruchsvolles Verständnis der Chance, die vor uns als Unternehmen liegt beim Übergang von Single-Point-Lösungen zu einer Reihe von Lösungen, die den gesamten Event-Lifecycle verwalten."

Während des gesamten Wachstums in den vergangenen neun Jahren hat etouches das höchste Maß an Service und Qualität beibehalten und dabei mehrere Branchenpreise wie Superior Customer Service, Best Event Management Technology, Best Event Management Software und Best Event Management Solutions gewonnen. etouches wurde auch in mehreren branchenführenden Publikationen als bester Arbeitsplatz genannt und hat eine Gewinneinbehaltungsrate über 100 % erreicht.

"Unter Onis Führung ist etouches ein führender Anbieter von EMS- und Veranstaltungsort-Beschaffungslösungen geworden und konnte seine Einnahmen seit 2014 mehr als verdoppeln", sagte Steve Young, Mit-Gründer und Managing Director von HGGC. "Wir sind zuversichtlich, dass die zusätzlichen Ressourcen, die wir einbringen können, das bereits beeindruckende Wachstum von etouches beschleunigen und die Konkurrenz übertreffen werden. Weil wir etouches als Wachstumsinvestition sehen, die gerade erst anfängt, ihr Potenzial zu erreichen, haben wir diese Akquisition ohne Hebelwirkung getätigt und stellen bares Geld zur Verfügung, um sicherzustellen, dass nichts den Werdegang des Unternehmens verlangsamt."

In den vergangenen 12 Monaten hat etouches 46.000 Events mit insgesamt 5,8 Millionen Anmeldungen durchgeführt.

"Die meisten Menschen wissen nicht, dass das Event-Management ein enormer Geschäftsaufwand ist, der bis zu 3 Prozent des Gesamtumsatzes und fast ein Viertel aller B2B-Marketingbudgets ausmacht etwa 14 Milliarden Dollar", sagte Farouk Hussein, Auftraggeber bei HGGC. "Organisationen fordern einen breiten Lösungssatz, der von mehreren Stakeholdern genutzt werden kann, um alle Event-Management-Anforderungen zu adressieren, sowie eine zentrale Datenquelle, die für die Eventanalyse entscheidend ist. etouches stellt diese Lösung zur Verfügung, die das Echtzeit-Kunden-Engagement verfolgt, insgesamt niedrigere Eventkosten fördert und den ROI und die Produktivität erhöht."

etouches ist die letzte Plattform-Investition von HGGCs zweiten Fonds in Höhe von 1,33 Milliarden US-Dollar. Sie repräsentiert auch die siebte Marketing-Service-Technologie-Plattform, in die das Unternehmen nach AutoAlert, Dealer FX, Integrity, MyWebGrocer, Selligent und SSI investiert hat.

Kirkland Ellis LLP diente als Rechtsberater, PricewaterhouseCoopers LLP diente als Finanz- und Steuerberater und Jordan Edmiston Group fungierte als kaufseitiger Berater für HGGC.

Über etouches

etouches ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Analytik- und datengesteuerten End-to-End-Event-Management- und Veranstaltungsort-Beschaffungslösungen. Die preisgekrönte Open-Source-Plattform bietet innovative Technologie-Lösungen, um den Event-Prozess zu optimieren und Echtzeit-Daten sowie -Analysen über Event-Performance und Kunden-Engagement zu bieten. Das erhöht den messbaren Event-ROI. etouches wurde gegründet im Jahr 2008 und hat über 25.000 Event-Fachkräfte bei der Planung, Durchführung und Messung ihrer Events unterstützt. Das Unternehmen setzt seinen Schwerpunkt auf Event-Beschaffung, Registrierung, Marketing, Logistik, Engagement, Mobil und Datenanalytik und bedient mehr als 1.300 Kunden, darunter führende Konzerne, Verbände, Agenturen und Bildungseinrichtungen weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und auch Niederlassungen in Großbritannien, Belgien, Australien, Singapur und den VAE. etouches hat in den letzten 4 Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 50 % verzeichnet. Erfahren Sie mehr über etouches auf etouches.com.

Über HGGC

HGGC ist eine führende, mittelständische Private-Equity-Gesellschaft mit mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar in kumulativen Kapitalbindungen. HGGC hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien und hebt sich durch sein "Advantaged Investing"-Modell ab, mit der es skalierbare Unternehmen zu attraktiven Preisen durch Partnerschaften mit Management-Teams, Gründern und Sponsoren, die neben HGGC reinvestieren, bezieht und übernimmt. Dadurch entsteht eine starke Interessensanpassung. Im Laufe seiner Geschichte hat HGGC mehr als 50 Plattform-Investitionen, Zukäufe, Kapitalerhöhungen und Liquiditätsevents mit einem aggregierten Transaktionswert von mehr als 12 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hggc.com.

