Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR00111911287 ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen und Vorreiter bei der Entwicklung von innovativen Arzneimitteln basierend auf der Kombination und Neupositionierung von bekannten Arzneimitteln, kündigte heute die Unterzeichnung eines strategischen Abkommens mit Tasly Pharmaceutical (Shanghai: 600535), einem der 10 besten pharmazeutischen Unternehmen Chinas, an. Diese Partnerschaft besteht aus drei Achsen: einer finanziellen Investition von Tasly in Pharnext; der Entwicklung einer neuen Pipeline von synergetischen Kombinationen über eine gemeinsame Plattform; und die Lizenz für Pharnexts führendes Produkt auf dem chinesischen Markt.

Pharnext hat bei Euronext zur Pariser Marktöffnung am Mittwoch, den 10. Mai 2017 um 9.00 Uhr MESZ, einen Wiedereinstieg an der Börse beantragt.

Zur Erinnerung: Der Handel wurde auf Antrag des Unternehmens und in einem Abkommen mit der französischen Börsenaufsicht (AMF) am Dienstag, den 9. Mai um 14.30 MESZ, ausgesetzt.

Das oben genannte Hauptabkommen setzt sich wie folgt zusammen:

Eine Investition von 20 Millionen Euro von Tasly in Pharnext mit einem beträchtlichen Aufschlag über dem aktuellen Börsenkurs, einschließlich: 5 Millionen Euro in Aktien zu einem Preis von 12,50 Euro pro Aktie und 15 Millionen Euro in Wandelschuldverschreibungen zu einem Wandlungspreis von 13 Euro pro Aktie.

Die Gründung eines Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaftsunternehmens, das zu 30% Eigentum von Pharnext ist, um neue molekulare Verbindungen zu entwickeln. Programme werden in unterschiedliche Richtungen mit einem Schwerpunkt auf dem Bereich der kardiovaskulären und onkologischen Therapien verfolgt. Beide Unternehmen werden ihr Know-How teilen: Pharnext im Bereich der Entwicklung synergetischer Kombinationen von Arzneimitteln und Talsy im Bereich der Anwendung traditioneller chinesischer Medizin. Sobald der Wirksamkeitsnachweis der Molekülverbindungen beim Menschen vorliegt, werden die Vermarktungsrechte Pharnext und Tasly zugewiesen oder Lizenzen an Dritte vergeben.

Ein Lizenzvertrag für die Entwicklung und Vermarktung des Arzneimittelkandidaten PXT3003 für Charcot-Marie-Tooth Typ 1A durch das Gemeinschaftsunternehmen auf dem chinesischen Markt.

"Diese strategische Partnerschaft mit Tasly ist ein bedeutender Meilenstein: Sie bestätigt das globale Interesse und den Wert unserer innovativen Technologieplattform PLEOTHERAPY™. Diese Partnerschaft wird den Zugang zu neuen Märkten öffnen und neue Wege für die Technologien und Produkte von Pharnext aufzeigen, während gleichzeitig Komponenten der modernisierten traditionellen chinesischen Medizin integriert werden",sagte Prof. Daniel Cohen, M.D., Ph.D., Mitbegründer und CEO von Pharnext. "Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, mit Tasly zusammenarbeiten zu können, einem zukunftsgerichteten Unternehmen mit einer beeindruckenden Geschichte im Bezug auf die Revolutionierung der Anwendung der traditionellen chinesischen Medizin in einer modernisierten Form

"Wir freuen uns sehr, eine bedeutende Zusammenarbeit mit Pharnext zu beginnen", erklärte Yan Kaijing, Vorsitzender von Tasly Pharmaceuticals. "Das Gemeinschaftsunternehmen, das wir gründen, verfügt über das Potenzial, neue Therapien bereitzustellen. Diese Partnerschaft erlaubt uns, sowohl einen großen Kapitalanteil an Pharnext als auch die chinesischen Vermarktungsrechte für sein Leitprodukt für die Krankheit Charcot-Marie-Tooth Typ 1A sicherzustellen. Wir vertrauen auf die Vorteile der bestehenden biomedizinischen Forschungs- und Entwicklungsplattform von Tasly, auf seinen Zugang zum chinesischen Krankenhausnetzwerk, auf Pharnexts bemerkenswertes technisches Know-How im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, um Arzneimittelkombinationen mit hohem Potenzial zu entwickeln, wobei wichtigen unerfüllten medizinischen Bedürfnissen nachgekommen wird. Auf der Grundlage der vernetzten biologischen Krankheitspharmakologie wird diese Partnerschaft das enorme Potenzial der modernisierten traditionellen chinesischen Medizin ausschöpfen und den Wirkungsmechanismus jeder von uns entdeckten Kombination neu und präzise kennzeichnen.

Über Pharnext

Pharnext ist ein fortschrittliches biopharmazeutisches Unternehmen auf Klinikebene, das durch renommierte Wissenschaftler und Unternehmer, einschließlich Prof. Daniel Cohen, einen Vorreiter der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext verfügt über zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung. PXT3003 ist momentan in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung der Krankheit Charcot-Marie-Tooth Typ 1A und profitiert vom Status als Orphan-Arzneimittel in Europa und den USA. PXT864 hat zu positiven Ergebnissen in Bezug auf die Krankheit Alzheimer in Phase 2 geführt. Pharnext ist mit PLEOTHERAPY™ Vorreiter bei der Entdeckung neuer Arzneimittel. Das Unternehmen erfasst und entwickelt synergetische Kombinationen neu positionierter Arzneimittel bei niedrigen Dosierungen. Diese PLEODRUG™ bieten mehrere Schlüsselvorteile an: Effizienz, Sicherheit und geistiges Eigentum einschließlich mehrerer bereits bewährter patentierter Produkte und Verbindungen. Das Unternehmen wird durch ein erstklassiges Wissenschaftsteam unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext-Börse in Paris auf dem Alternext-Markt notiert (ISIN-Code: FR00111911287).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.pharnext.com

Über Tasly

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. wurde im August 2002 an der Shanghai Stock Exchange notiert (Stock Code 600535).

Das Konzept des Unternehmens lautet "To share the joy of health with all" (Die Freude der Gesundheit mit allen teilen) und die Unternehmensmission "To improve human life and quality of life" (Das menschliche Leben und die Lebensqulität verbessern). Tasly setzt sich für die Förderung der Integration Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) mit modernen medizinischen und pharmazeutischen Technologien ein. Des Weiteren engagiert es sich für die Bildung der ersten internationalen Marke modernisierter TCM. "Der globale Innovationsführer moderner TCM und der wissenschaftliche Schreiber von Standards der modernen TCM zu werden", ist unser Ziel. Um dies zu erreichen, strebt Tasly danach, modernisierte TCM zu internationalen pharmazeutischen Standards zu machen. Zur Unterstützung seiner Entwicklungsstrategie "Comprehensive Internationalization" (umfassende Internationalisierung), hat Tasly eine komplette Herstellungskette aufgebaut, die internationalen Richtlinien entspricht und ein intelligentes Herstellungssystem nutzt. Auf der Grundlage seiner Strategie "Two Wheel of Innovation and Capitalization" (zwei Räder der Innovation und Kapitalisierung), hat Tasly mehrere zentrale Wettbewerbsvorteile entwickelt, wie sein Forschungs- und Entwicklungsmodell, sein mehrschichtiges Produktsystem, sein multidimensionales Patentschutzsystem sowie sein Vertriebs- und Marketingnetzwerk.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasly.com

Anhang Spezifische Details der Abkommen

1) Investitionen:

Die Investition in Höhe von 20 Millionen Euro von Tasly in Pharnext wird auf zwei Wegen erfolgen: 5 Millionen Euro in Aktien zu einem Preis von 12,50 Euro pro Aktie und 15 Millionen Euro in Wandelschuldverschreibungen, die in Raten von ca. 5% gezahlt und zu einem Preis von 13 Euro pro Aktie umgewandelt werden, wenn der Preis diesen Wert durchschnittlich drei aufeinanderfolgende Monate lang übersteigt. Tasly wird auch die Möglichkeit haben, jederzeit seine Wandelschuldverschreibungen zu einem Preis von 13 Euro pro Aktie umzuwandeln, wenn der Preis unter diesem Wert liegt. Sollte nach drei Jahren keine Umwandlung erfolgt sein, werden die Wandelschuldverschreibungen nach Wahl von Pharnext entweder zum Marktpreis mit einem Abschlag von 20% zurückgezahlt oder umgewandelt.

2) Gemeinschaftsunternehmen:

Tasly und Pharnext werden während Entwicklungs- und Vermarktungsphasen den folgenden A-priori-Richtlinien entsprechen:

Nur Arzneimittelkombinationen der traditionellen chinesischen Medizin (TCM): weltweite Lizenz für Tasly.

TCM-Kombinationen und andere Moleküle: Europäische Lizenz für Pharnext, Tasly profitiert von einer Lizenz für den Rest der Welt.

Molekülkombinationen ohne TCM: Chinesische Lizenz für Tasly, Pharnext profitiert von einer Lizenz für den Rest der Welt.

Diese Lizenzen werden Pharnext und/oder Tasly durch eine Zahlung der Plattformforschungskosten und eine Zahlung im Zusammenhang mit Verkäufen oder erwirtschafteten Einkünften an das Gemeinschaftsunternehmen gewährt.

Tasly wird die Finanzierung des Gemeinschaftsunternehmens und seine Gründung mit einem Beitrag in Höhe von 70 Millionen RMB (9,3 Millionen Euro) für die neue Forschung sicherstellen, und mindestens den gleichen Betrag für die Entwicklung des PXT3003 auf dem chinesischen Markt bereitstellen.

3) Lizenz:

Die Lizenz für das Gemeinschaftsunternehmen in Bezug auf den Arzneimittelkandidaten PXT3003 für die Krankheit Charcot-Marie-Tooth Typ 1A auf dem chinesischen Markt wird in Form einer Vorauszahlung durch das Gemeinschaftsunternehmen an Pharnext in Höhe von 2 Millionen Euro geleistet.

Der Abschluss dieser 3 Vereinbarungen wird für Ende Juni 2017 erwartet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

