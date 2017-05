FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter BHF-Bank wird nach Auffassung ihres Vorstandschefs in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben. "Ich sehe keinen Grund, warum wir einen Verlust haben sollten", sagte Philippe Oddo am Dienstagabend vor dem internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. "Die Märkte sind gut." Zudem gebe es Einsparungen bei der IT und die ganze Organisation arbeite effizienter.

Oddo hatte die BHF-Bank vor anderthalb Jahren übernommen, mit seinem eigenen Haus zusammengelegt und damit die deutsch-französische Bankengruppe Oddo BHF geformt. Die gesamte Gruppe machte im vergangenen Jahr einen Gewinn von 136 Millionen Euro. Das Frankfurter Traditionshaus für sich genommen arbeitete im vergangenen Jahr aber noch mit Verlust. Bereits im März hatte Oddo gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" jedoch seine Zuversicht geäußert, dass die BHF-Bank in diesem Jahr wieder Geld verdient.

Kurz vor der BHF-Bank hatte Oddo das Frankfurter Wertpapierhandelshaus Seydler sowie das Fondshaus Meriten übernommen. Angesprochen auf weitere Übernahmepläne erklärte der 57-Jährige Franzose vage, es gäbe "unheimlich viel zu tun". An den finanziellen Mitteln würde es jedenfalls nicht scheitern: "Es gibt glücklicherweise noch genug Geld", sagte Oddo.

Der Bankchef hat insbesondere den viel umworbenen deutschen Mittelstand im Visier. Um das Feld beackern zu können, plant er Neueinstellungen. "Wenn wir gute Talente treffen, habe ich immer Interesse." Er habe jedoch keine genaue Zahl vor Augen. Den größten Bedarf sieht er nach eigener Aussage im Vertrieb der BHF-Bank. Kulturelle Probleme zwischen Deutschen und Franzosen kann Oddo nicht erkennen. Sie würden sich hervorragend ergänzen, sagte er./kro/das/stb

