Frankfurt - Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 6,9% yoy so stark gewachsen wie seit Sommer 2015 nicht mehr, so die Analysten der DekaBank. Die Basis des Aufschwungs sei dabei breiter geworden, weil die Unternehmensgewinne deutlich gestiegen seien und in der Folge auch die Ausrüstungsinvestitionen wieder stärker zugelegt hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...