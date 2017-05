Salzburg - Nach anfänglich schwacher Tendenz legten die globalen Aktienmärkte im April zum Monatsende kräftig zu, so Christian Nemeth, Mitglied des Vorstandes Wien/Salzburg der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Denn bereits nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich habe es als äußerst wahrscheinlich gegolten, dass kein populistisches, europakritisches Staatsoberhaupt in Paris an die Macht komme.

