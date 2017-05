Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch im Auktionsverfahren angebotene Bundesobligationen mit fünf Jahren Laufzeit (Bobl) komplett am Markt untergebracht. Bei einer 1,4-fachen Überzeichnung ergab sich eine Durchschnittsrendite von minus 0,31 Prozent. Bei der vorangegangenen Aufstockung der Emission am 5. April hatte sie bei minus 0,45 Prozent gelegen. Seinerzeit war die Auktion mangels Nachfrage "technisch unterzeichnet" gewesen, wie es im Fachjargon heißt.

Dieses Mal lag die Nachfrage bei gut 3,4 Milliarden Euro für die 3,0 Milliarden schwere Auktion. Zugeteilt wurden 2,428 Milliarden, der Rest ging wie üblich zu Marktpflegezwecken auf das Buch des Bundes.

Nachfolgend Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der Vorgängerversteigerung am 5. April:

Emission 0,00-prozentige Bundesobligation (Bobl) mit Laufzeit 8. April 2022 Volumen 3 Mrd Bietungsvolumen 3,407 Mrd Zuteilungsbetrag 2,428 Mrd Bid-to-cover-Ratio 1,4 (1,2) Durchschnittsrend. -0,31% (-0,45%) Durchschnittskurs 101,54 (102,26)

May 10, 2017 06:03 ET (10:03 GMT)

