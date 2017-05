Die Professorin Jennifer Strunk vom Leibnitz-Institut für Katalyse in Rostock will mit ihren Team Kohlendioxid durch Sonnenlicht in Wertstoffe verwandeln und zwar ökologisch und wirtschaftlich zugleich. Ihre Photokatalyse dient einer Industrie, die vom fossilen Erdöl auf nachhaltigen Kohlenstoff aus CO2 umsteigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...