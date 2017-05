Frankfurt - An steigenden Zinsen und höheren Inflationsraten führt nach Meinung von StarCapital kein Weg vorbei, so Peter E. Huber, Fondsmanager und Vorstand von StarCapital.So sei denn auch die Rückkehr der Inflation das beherrschende Thema in der aktuellen StarInvest, dem monatlichen Marktausblick des Vermögensverwalters aus Oberursel.

Den vollständigen Artikel lesen ...